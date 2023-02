Nella conferenza stampa della vigilia della gara contro la Cremonese, il tecnico del Torino Ivan Juric fa il punto sulla lista degli infortunati in casa granata: "Ricci sta proseguendo molto bene, mi auguro che ci sia per la prossima partita; Pellegri meno bene. Per Valentino Lazaro sarà ancora lunga, Vlasic ha avuto un problema oggi e dobbiamo valutarlo. Poi basta, se non sbaglio".