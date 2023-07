Intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione fin qui, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato anche di Raoul Bellanova, nuovo arrivato in casa granata dal Cagliari dopo il prestito all'Inter e a segno quest'oggi nell'amichevole di Pinzolo vinta contro il Modena: "Bellanova ha giocato poco, ha caratteristiche giuste sia nella corsa e in intensità. Ci è mancato un giocatore che ripeta azioni ad alta intensità. Deve migliorare e crescere sotto tanti punti di vista. Ma è un prospetto interessante, che ha margini e una buona base. Vedremo come risponderà lui: ci auguriamo che cresca tanto".