L'Inter batte a domicilio il Torino con un netto 3-0 dopo un primo tempo un po' in sofferenza, risultato pesantissimo per la classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il miglior giocatore in campo allo stadio Olimpico, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per votare basta cliccare QUI.