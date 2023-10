La Juventus di oggi è da scudetto? Stuzzicato da Tuttosport, Luca Toni non esclude questo scenario, facendo però una premessa doverosa: "Inter e Milan sono più forti - le parole dell'ex bomber del Bayern Monaco -. Ma in un campionato lungo ed equilibrato può succedere di tutto. Dipenderà anche dalla cammino in Champions League. Il campionato si deciderà come sempre a marzo, aprile. Ma la scintilla per la Juventus può essere la rabbia di stare a casa, di non giocare le coppe".