"Duello Inter-Napoli per il titolo? Tutto troppo prematuro, ma non è detto che Inter-Napoli di metà novembre non si possa già interpretare in chiave scudetto". Lo dice Luca Toni alla Gazzetta dello Sport. "Inzaghi e Conte? Di sicuro parliamo di due allenatori decisionisti, che sanno dare un’impronta e fare la differenza. Napoli aveva bisogno di un allenatore così, Inzaghi sa migliorare i giocatori e la qualità del gioco.La Juventus potrebbe inserirsi, ma dipenderà molto dagli infortuni. Non ha un vice Vlahovic e il ko di Bremer è una perdita grave. Napoli e Inter sono su un gradino superiore. Il Milan non mi pare da corsa perché non è ancora un gruppo. Il potenziale non manca, ma a livello di collettivo c’è qualcosa che stona, non vedo grande chimica".

"Thuram sta facendo gol da centravanti vero, se aggiunge anche il “fiuto”, può diventare un top in Europa", assicura Toni.