Sandro Tonali , centrocampista del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dello scudetto nella volata contro l'Inter. "Nel 2011 ho aspettato la squadra e quindi so cosa vuol dire festeggiare - le sue parole -. I segreti della vittoria? Il gruppo, è stato un mix perfetto. L'anno scorso ci siamo studiati e abbiamo lavorato per diventare quelli di quest'anno. C'è stato un bel mix tra giocatori esperti e giovani".

"Lo scorso anno l'Inter era più forte di noi, senza dubbio e sapevamo che sarebbe stato difficile vincere - ha aggiunto -. Anche quest’anno non eravamo la squadra più forte del campionato, ma abbiamo dimostrato di poter fare qualsiasi cosa. Il derby di ritorno ci ha dato una spinta in più. Contro di loro non c’è più quella paura del derby e dovevi credere nell’occasione per vincere. Ce la giochiamo ad armi pari perché abbiamo capito di esser forti”.