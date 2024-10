Bastone e carota. Jan Tomaszewski, storico portiere della Nazionale polacca degli anni '70, elogia ma al tempo stesso bacchetta Piotr Zielinski per quanto fatto vedere in queste due ultime sfide di Nations League. Intervistato da Super Express, Tomaszewski spiega come tatticamente il centrocampista dell'Inter sia stato "la vera vittoria di queste due sfide, perché gli è stato permesso di giocare in modo offensivo, dal centrocampo fino ai sedici metri avversari. E perché ogni sua azione in uscita dà qualcosa alla squadra, sa sfruttare le situazioni. E riesce anche a fare assist da sdraiato, come quello fatto a Nicola Zalewski".

Tomaszewski, però, non ha gradito l'atteggiamento troppo riverente mostrato nei confronti di Robert Lewandowski: "Dandogli la fascia di capitano si è comportato in modo stupido. Piotr, tu sei il capitano. Non esiste inchinarsi al mio amico. Tu sei il capitano e devi esserlo fino alla fine. Attualmente esiste addirittura una normativa secondo la quale solo il capitano può parlare con l'arbitro. Supponiamo che dopo avergli dato la fascia si fosse rivolto all'arbitro e l'arbitro gli avvese dato un cartellino giallo perché non era più il capitano".