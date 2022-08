"Credo che Commisso voglia fare una Fiorentina come si deve, lo vedo abbastanza impegnato e quello che dice mi pare lo faccia, ha a cuore il club". Così Francesco Toldo, ex di Inter e Fiorentina, ha parlato del numero uno del club gigliato al quale è tutt'ora legato. Affetto sempre dimostrato quello dell'ex estremo difensore nerazzurro che però avvisa: "I miei figli tifosi viola? No, tifano per l’Inter perché sono nati e cresciuti a Milano".