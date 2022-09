C'è una sana concorrenza nelle fila della nazionale olandese per quanto riguarda il reparto difensivo, laddove Jurrien Timber ha scalato le gerarchie di Louis van Gaal sembra aver soffiato il posto ai più esperti Stefan de Vrij e Matthijs de Ligt: "Penso di aver giocato due belle partite internazionali, poi come squadra abbiamo fatto passi da gigante. Abbiamo fatto sembrare tutto facile contro la Polonia e abbiamo vinto contro il Belgio - ha dichiarato il centrale dell'Ajax a Ziggo -. Tutti i difensori della nazionale olandese sono di alto livello, in questo modo è più facile adattarsi ai compagni. Matthijs e Stefan sono ragazzi molto intelligenti, parlo molto con loro anche fuori dal campo cercando di imparare qualcosa".