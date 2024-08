"Da venerdì 9 agosto alle 10:00 riaprirà il portale di FC Internazionale Milano dedicato ai tifosi con disabilità, utile per richiedere l’accredito per le partite della prossima stagione 2024/2025". Lo annuncia il club nerazzurro in un comunicato ufficiale in cui vengono resi noti i dettagli per procedere alle richieste di accredito.

IL COMUNICATO - Il portale, rinnovato nel layout grafico, offrirà una più agevole modalità di iscrizione attraverso l'inserimento di un apposito menù a tendina. Sarà necessario effettuare solamente l'iscrizione al portale (quella fatta sul sito inter.it rimane valida) e inserire tutti i dati della persona con disabilità e degli accompagnatori, oltre a caricare il certificato d'invalidità civile 100% (non legge 104).

All'interno del Regolamento sono presenti le nuove linee guida e tutte le informazioni utili per potersi registrare sul portale.

Al seguente link sarà possibile effettuare l'iscrizione e trovare tutte le info utili, i riferimenti, le FAQ ed il regolamento.

LE NOVITÀ

Accesso Tifosi con disabilità Accreditati

L'accesso delle persone con disabilità in possesso dei biglietti ricevuti a seguito di conferma di accredito pervenuta via mail, potranno accedere allo stadio solo tramite il Gate 11 dall’apertura dei cancelli ed entro e non oltre 30 minuti prima dell’inizio dell’evento partita, per agevolare l’ingresso ed i controlli al cancello.

Tempistiche Richieste di Partecipazione

Dalla stagione 2024/2025 sarà possibile effettuare le richieste indicativamente dalle ore 10:00 del lunedì antecedente la gara al alle 17:00 del mercoledì per le partite di sabato-domenica (anticipi/posticipi inclusi), mentre per le partite infrasettimanali, le tempistiche saranno le medesime, ma partendo dal lunedì della settimana che precede la gara (ogni variazione sarà comunicato direttamente sul portale).

Nuova modalità di assegnazione accredito

Per rendere fruibile il servizio a tutti gli iscritti al portale, da quest'anno tutte le richieste di partecipazione, verranno processate dal portale stesso, il quale estrarrà automaticamente una lista, dando la priorità a chi non è ancora riuscito a partecipare ad un evento. Quindi precisiamo che esprimendo la volontà di partecipazione, non si ottiene automaticamente un accredito. Verrà mandata una mail di conferma accredito, alla chiusura del portale, unicamente agli utenti selezionati in automatico dal sistema, che riceveranno poi i biglietti ed il parcheggio tramite mail separate.

Accompagnatore

Sul portale potranno essere registrati nr. 5 accompagnatori maggiorenni di cui uno principale, il quale verrà automaticamente selezionato per tutte le richieste di partecipazione all'evento. Per coloro i quali ottengano l'accredito si avrà la possibilità di cambiarlo autonomamente (vedere le tempistiche per il cambio direttamente sul portale)

In caso di dubbi consultare il Regolamento e le FAQ e per ulteriori domande scrivere a: personecondisabilita@inter.it (attivo dal lunedì al venerdì).