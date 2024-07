La Juve è sempre più vicina a Khephren Thuram, fratello di Marcus dell'Inter. Dino Baggio, che conosce benissimo papà Lilian, ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Li conosce, Marcus e Khephren?

"Marcus l'ho visto tirare i primi calci al pallone. E' nato quando io e Lilian giocavamo nel Parma. Lo portava spesso al campo d'allenamento e poi al Tardini a vedere le partite. E dopo le partite si stava insieme con le famiglie e ci si divertiva".

C'è chi sostiene, in Francia, che Khephren sia addirittura più forte di Marcus.

"Hanno ruoli differenti. Marcus un attaccante, Khephren un centrocampista. Tocca bene il pallone, ha visione di gioco e, secondo me, ha pure lo spirito del leader. È logico che deve crescere, perché è molto giovane, e penso che in Thiago Motta possa trovare un ottimo maestro. I ragazzi che oggi sbarcano nel grande calcio hanno bisogno soprattutto di insegnanti, uomini che si mettano a loro disposizione per farli maturare. Secondo me, Khephren ha notevoli margini di miglioramento".

Come immagina la prima sfida tra Inter e Juve: Marcus contro Khephren.

"Non vorrei essere nei panni di Lilian. Credo che, da buon papà, starà dalla parte di chi ha più bisogno di sostegno. Oppure non si schiererà affatto e magari non andrà nemmeno allo stadio: Lilian è più strano di quello che s'immagina...".