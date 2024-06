p>È Marcus Thuram il LeoVegas.News Player of the Month del mese di maggio. I tifosi nerazzurri hanno scelto Tikus attraverso la votazione del sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

"È stato un mese straordinario per Thuram che oltre ad aver fornito prestazioni straordinarie ha alzato al cielo il suo primo Scudetto in nerazzurro - ricorda il club -. Sono state quattro le gare giocate in campionato: contro Sassuolo, Frosinone, Lazio ed Hellas Verona. Contro i ciociari il numero 9 ha dato vita a uno show, servendo l'assist per il gol di Frattesi che ha sbloccato il match e segnando il definitivo 5-0 con un delizioso pallonetto in corsa.