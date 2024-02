Trascinatore dell'Inter oggi all'Olimpico contro la Roma, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram parla così a Inter TV dopo il poker di oggi contro i giallorossi: "Il miglior Thuram di sempre? No, io sto provando ad aiutare la squadra come ogni partita, sono contento oggi di esserci riuscito. Non sono il dragone dell'inter, è stata una partita durissima contro un avversario che gioca bene a calcio, abbiamo preso i tre punti e sono felice. È una bella vittoria e sono molto contento".