Il match winner dell’Inter Marcus Thuram commenta così il match vinto in casa del Young Boys ai microfoni di Inter TV: “Sono molto contento per i tre punti, abbiamo vinto senza prendere gol. È stata una partita molto difficile come lo sono tutte le gare in Champions, l’abbiamo vinta fuori casa e quindi siamo molto contenti. All’intervallo ci eravamo detti che dovevamo giocare come sapevamo senza diventare pazzi, ora abbiamo tantissime gare difficili da giocare, ma siamo pronti”.