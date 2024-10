È Marcus Thuram uno dei primissimi protagonisti di Inter-Torino raggiunto a bordocampo da DAZN per un commento a caldo sul match di San Siro, terminato 3-2 per i nerazzurri grazie alla sua prima tripletta interista: "È sempre bello fare gol a San Siro, ma vincere è più importante - esordisce Tikus -. Non è cambiato niente, siamo la stessa Inter dell'anno scorso e con Lautaro lavoriamo bene, ma è più importante che vinca l'Inter. La tripletta davanti ai tifosi comunque è una bella cosa".