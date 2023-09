"Il gol? Spero sempre di fare gol prima di una partita, ma è più importante vincere ed è per questo che sono stato l'uomo più contento del mondo nelle prime due giornate". Lo ha detto Marcus Thuram, parlando in esclusiva a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Fiorentina.

Come funziona l'intesa con Lautaro? Cosa vi chiede Inzaghi?

"Non ci chiede niente, è facile giocare con un grande giocatore come Lautaro. Io guardo i suoi movimenti, lui guarda i miei. Proviamo a fare del nostro meglio".