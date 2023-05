Thiago Motta è candidato a diventare uno dei nomi più caldi per il mercato estivo degli allenatori. Alla vigilia della gara contro il Napoli, però, il tecnico del Bologna fa capire di non nutrire particolari emozioni davanti alle voci che lo vogliono accostato alle panchine delle big italiane: "Non cambia niente. Sono contento perché so di fare sempre il massimo, andrà bene andrà meno bene altre volte. A nessuno piace perdere, fa parte del gioco. Questo è quello che voglio da parte di tutti".