Tre partite del penultimo preliminare di andata di Champions League si sono giocate in serata. Bene lo Slavia Praga, vittorioso per 3-1 sull'Union SG. Può esultare anche lo Slovan Bratislava, che ha avuto la meglio per 2-0 sull'Apoel Nicosia. Successo esterno per i danesi del Bodo/Glimt, che espugnano il campo polacco dello Jagiellonia. Tra sette giorni le gare di ritorno.