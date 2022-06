Settimana importante per la Ternana, che in questi giorni vuole chiudere alcune operazioni per iniziare ad assemblare la squadra per la prossima stagione. Secondo La Nazione, è atteso in breve tempo l’annuncio dell’acquisizione dall’Inter del terzino sinistro Niccolò Corrado, che le Fere vogliono prelevare a titolo definitivo offrendo al giovane calciatore un triennale, sebbene non siano da escludere altri accordi collegati al trasferimento.