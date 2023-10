Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha parlato al termine del pareggio per 2-2 contro il Cittadella: “Il punto? Direi che è andata benissimo. In settimana abbiamo parlato più di quando l’Inter ha vinto la Champions. Abbiamo fatto troppe interviste, bisogna stare più sul campo, bisogna cambiare atteggiamento in tutto il nostro entourage. Mediaticamente dovevamo gestire meglio la prima vittoria. Si deve crescere e capire che siamo in Serie B”, ha concluso, riferendo il curioso parallelo con i nerazzurri.