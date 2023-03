Intervistato da Radio Firenzeviola in vista di Fiorentina-Milan, match in programma stasera al Franchi, Teo Teocoli, noto tifoso milanista, ha parlato della rinascita della squadra rossonera tornando anche sul derby perso 0-1: "Il cambio di modulo non mi sembra di averlo sentito tante volte durante un campionato. Nel primo tempo contro l'Inter il Milan sembrava la Cavese: tutto in difesa. Il Milan non ha mai fatto così, è stato umiliante. Per fortuna poi 'padre' Pioli, perché se si mette la tonica è un prete, di quelli che giocano con i bambini all'oratorio, e tutto l'ambiente si sono dati una bella scossa".