Si sono registrati dei momenti di tensione ieri sera sugli spalti dello stadio Da Luz dopo la rete del definitivo 2-0 firmata da Romelu Lukaku. Diverbio che non ha riguardato però il settore ospiti dove per i quasi 4mila sostenitori nerazzurri è filato tutto liscio, ma negli sky box Emirates dell'impianto, dove erano presenti alcuni interisti mischiati ai sostenitori locali. Se in occasione del primo gol di Nicolò Barella non ci sono stati grossi episodi, la reazione dopo la rete del belga è stata diversa, con tanta tensione generatasi nella zona, al punto che alcuni nerazzurri hanno dovuto lasciare lo stadio. Lo riporta MaisFutebol.