Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, è stato intervistato da 1 Station Radio con l'Inter e la partita contro il Bologna come tema principale: "La fortuna dell’Inter è stata tenere Marcelo Brozovic e Ivan Perisic che volevano andare via. La cosa drammatica è che se fai i conti dei Primavera delle tre big in prima squadra sono zero. Ipoteca Scudetto se vince col Bologna? Dipende secondo me dal calendario del Milan, non è da ridere. Se l’Inter vince con il Bologna non significa niente”.