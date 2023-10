"Il Milan contro l’Inter ha perso pesantemente, qualche dubbio lo lascia" ha detto Mauro Tassotti a Radio Anch’io lo Sport a proposito della squadra di Stefano Pioli. Sullo scudetto poi aggiunge: "Credo che l’Inter sia una squadra molto forte, però in Italia secondo me 20 punti sono tanti. L’anno scorso a Napoli hanno fatto qualcosa di straordinario. L’Inter è forte, perché ha giocatori forti, è forte da tanti anni, è sempre lì. E bisognerà fare i conti con l’Inter sicuramente se si vuole vincere il campionato.

Però anche le altre hanno le loro possibilità: il Napoli, il Milan. Non so se può la Juventus, deve crescere ancora per essere considerata una pretendente allo scudetto".