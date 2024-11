Dopo Inter-Napoli, il big match scudetto di San Siro in programma stasera, Mehdi Taremi volerà subito in Laos, dove giovedì 14 il suo Iran sfiderà in campo neutro la Corea del Nord per la quinta giornata del girone asiatico di qualificazione ai Mondiali 2026. Lo stesso faranno anche i connazionali Alireza Jahanbakhsh e Ali Gholizadeh, gli altri due 'europei' aggregati al gruppo del ct Amir Ghalenoei. Lo riporta su X il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh.

Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh and Ali Gholizadeh will go directly to Laos after tonight's matches of their respective clubs to join the #Iran national team. Due to the long flight time of these three players from Europe to Laos (15 to 17 hours), jet lag awaits them. https://t.co/2D4FPcOrFt pic.twitter.com/iKg3c3kesg