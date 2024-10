Capitano e leader indiscusso. Mehdi Taremi ieri non ha segnato contro il Qatar, match valevole per le quelificazioni ai prossimi Mondiali vinto dall'Iran in rimonta per 4-1, ma ha partecipato all'importante successo in campo e fuori. Prima della partita, infatti, l'attaccante dell'Inter ha raccolto i propri compagni di squadra e ha rivolto loro delle parole significative per motivarli: "Il calcio non serve per cercare vendetta, ma la nostra gente vuole che riscattiamo la sconfitta contro il Qatar nella semifinale della Coppa d'Asia 2023. Giocate per la vostra famiglia e per la vostra gente!".

Mehdi Taremi delivered a motivational speech before #Iran's match against Qatar in the World Cup qualifiers.



“Football isn't for seeking revenge, but our people want us to redeem our loss to Qatar in the Asian Cup 2023 semifinal. Play for your family and your people!” - Taremi. pic.twitter.com/JrHv8Au3PS — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) October 16, 2024