Dopo Simone Inzaghi, è Mehdi Taremi il calciatore dell'Inter che si presenta nella sala conferenze di San Siro per analizzare la vittoria sul Lecce, la prima in stagione conquistata dai nerazzurri:

Differenze tra campionato italiano e quello portoghese.

"Il Porto mi ha permesso di farmi conoscere in Europa, l'Inter è un club di livello top. L'atmosfera qui è incredibile, giocare a San Siro come giocatore dell'Inter è un sogno che è diventato realtà".

L'emozione per aver giocato a San Siro? Come è giocare con Thuram e Arnautovic?

"San Siro è uno stadio storico nel mondo. All'Inter ci sono grandi attaccanti, da Lautaro a Thuram, passando per Correa e Arnautovic: sono contento di essere in questa squadra di grandi star che mi danno tanta fiducia. Sono contento di giocare con loro".

Il tuo ex compagno Francisco Conceicao andrà alla Juve, è un sfida in più in chiave scudetto per te?

"Sono contento per lui, è un bravo ragazzo che lavora duro. Ma come giocatore dell'Inter penso a vincere tutte le partite, non importa contro chi, perché siamo un grande club. Io sono qua per aiutare, prometto di allenarmi forte e di fare meglio in futuro".