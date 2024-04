Il Famalicão è diventata la vittima preferita di Mehdi Taremi in questa stagione. L'attaccante iraniano, infatti, un girone dopo l'ultimo gol segnato con la maglia dei Dragoes in campionato, ha colpito ancora la squadra di João Pedro Sousa, regalando ai suoi il 2-2 definitivo a 8' dalla fine. In generale, ieri il nazionale iraniano ha messo a segno il settimo gol in 28 presente in tutte le competizioni, un dato ben al di sotto della sua media realizzativa.