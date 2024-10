Ecco la motivazione con la quale il Panel degli osservatori tecnici della UEFA hanno assegnato a Mehdi Taremi il premio di Player of the Match di Inter-Stella Rossa: "Taremi era ovunque, sia come uomo di punta, che giocando tra le linee. Ha sempre trovato il posto giusto in cui stare e ha mostrato una buona aggressività quando ha vinto la palla mentre pressava alto, oltre a fornire un gol e due assist".