Un altro Thuram avrà un impatto devastante sulla Serie A. Dopo Marcus, uno degli uomini chiave nella cavalcata scudetto dell'Inter, nella prossima stagione Kephren, il fratello minore fi Tikus, "sarà la sorpresa del campionato". A sostenerlo è Igli Tare, che ha spiegato così il suo pensiero sul francese a Sky Sport: "Ha tutto per diventare di grande livello. Sono rimasto sorpreso che i top club non ci abbiano fatto un pensiero, faccio i compimenti alla Juve per questo acquisto . Fa le due fasi in maniera eccellente, può diventare un punto di riferimento della squadra di Thiago Motta".