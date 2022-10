Cosa si sente di rispondere Lorenzo Casini a Igli Tare dopo che il ds della Lazio ha sostenuto che il sistema ha salvato società come Inter, Roma, Juventus e Milan? Il presidente della Lega Serie A risponde al quesito ai media presenti all'edizione 2022 del Gran Galà del Calcio: "Mi sembra una dichiarazione eccessiva - riporta TMW -. Il sistema serve per poter controllare i conti, ne abbiamo parlato anche oggi, quindi direi che dobbiamo forse guardare avanti e non indietro".