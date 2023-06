Nel dibattito che segnerà tutta la vigilia della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, ovvero chi dovrà fare compagnia a Lautaro Martinez, Marco Tardelli si schiera a favore di Romelu Lukaku: "Io credo che Lukaku lavori un pochino di più per Lautaro rispetto a Dzeko, per questo penso sia il giocatore più giusto da schierare dal primo minuto. La scelta ovviamente sarà di Simone Inzaghi, gli ultimi allenamenti saranno decisivi per sapere chi giocherà. Ma il belga mi sembra più adatto ad assecondare l'argentino", le sue parole nel corso di '90° Minuto'.