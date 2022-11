Intevenuto nel corso di '90esimo minuto' in onda su Rai 2, Marco Tardelli ha parlato dell'ottima prima parte di stagione di Edin Dzeko, autore anche oggi di una doppietta nella vittoria per 3-2 dell'Inter in casa dell'Atalanta: "Non sono solo i gol, ma si trova bene con Lautaro, è l'uomo giusto per lui e credo che Lukaku avrà difficoltà se c'è un Dzeko così, oppure avranno spazio tutti e due. Però questo Dzeko nessuno se l'aspettava così bravo in questo momento".