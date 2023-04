Ospite come di consueto nello studio di '90esimo minuto' su Rai 2, Marco Tardelli dice la sua sulla grazia concessa dal presidente della FIGC Gabriele Gravina a Romelu Lukaku, che potrà giocare il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus: "Gravina ha tolto la squalifca e credo sia stata una cosa molto positiva dopo che gli organi giudicanti avevano sospeso la squalifica alla curva della Juventus. Lukaku sarebbe rimasto la vittima e il colpevole, e questo non andava assolutamente bene. Credo che quella di Gravina sia una decisione eticamente corretta e condivisibile, era giusto nei confronti del calcio, non solo del nostro ma anche di quello all'estero.

Questo è accaduto perché abbiamo un ispettore di campo che nel referto ha scritto che 5mila tifosi facevano buu razzisti contro Lukaku, ma perché non ha preso lui la decisione di fermare la partita? Lui lo può fare, è li apposta per farlo, ma non l'ha fatto. Cerchiamo di avere più coraggio, chiedo io a questi ispettori, perché bisogna sistemare questa cosa. L'unica cosa buona e positiva è che Lukaku giocherà contro la Juve".