Marco Tardelli, dagli studi di '90° Minuto', esprime il suo pensiero sull'Inter dopo la vittoria di Torino: "L'Inter mi ha sempre convinto come squadra. Io rimango allibito da come i giocatori dell'Inter segnino rimanendo liberi. Marcus Thuram ieri ha segnato con gli avversari a 6-7 metri, Lautaro Martinez ha colpito di testa senza nessuno intorno... Non dico che le avversarie spianano la strada all'Inter, ma sono comunque cambiate le marcature. I cinque cambi favoriscono le grandi squadre, l'Inter ha giocatori importanti anche in panchina ed è giusto che li usi".