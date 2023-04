"L'unica cosa che si può imputare a Inzaghi è che non è riuscito a cambiare quest'atmosfera, una brutta atmosfera che piano piano andava sempre più aumentando. Tante colpe ce le hanno anche i giocatori: i gol che hanno sbagliato, l'atteggiamento che mettono nell'andare in campo. Non è l'atmosfera giusta per poter vincere il campionato". Questa l'analisi di Marco Tardelli a '90esimo minuto' su Rai 2 .

"Inzaghi secondo me ha anche un problema con Lukaku: ha sbagliato a buttarlo dentro quando non era in condizione". Dovesse andare male martedì contro la Juve, il tecnico rischia? "Marotta non ha mai cambiato in corsa gli allenatori, forse una volta alla Sampdoria. Io credo sia inutile cambiare, poi chi prendi?".