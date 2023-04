Intervistato da DAZN, Tananai, cantautore e noto tifoso dell'Inter, ha raccontato di avere un debole calcistico per un giocatore nerazzurro in particolare: "Il mio preferito è Onana, lo vedo troppo appassionato a questa squadra - le sue parole -. Vuole sempre andare oltre, fare di più; secondo me finirà la sua carriera in attacco. I dribbling? Penso sia pazzo, mi fa provare emozioni".