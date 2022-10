"Sono diventato interista per pareggiare i conti in famiglia". A parlare è Tananai, tra i protagonisti dell'estate musicale con la hit estiva "La dolce vita" e grande tifoso nerazzurro. "Dalla parte di mia mamma erano più milanisti, mio padre e mio nonno erano super interisti quindi io e mia sorella ci siamo divisi - racconta - Impazzivo per Ronaldo, Vieri, Ventola, Recoba, giocatori che avevano dei colpi che riuscivano solo a loro. La partita del cuore? Barcellona-Inter del 2010".