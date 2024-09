Jonathan Tah stuzica i palati dell'Inter, come rivelato questa mattina da Tuttosport. Un affare che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate a parametro zero, eventualmente. Il difensore del Bayer Leverkusen ha annunciato ai microfoni di ‘Süddeutsche Zeitung’ la sua decisione di lasciare le Aspirine: "La mia decisione è chiara, non rinnoverò il contratto per motivi professionali. Ho ancora un contratto fino al 2025 e darò tutto per il Leverkusen. La carriera calcistica è breve ed è per questo che ho sempre avuto l'idea di dare sempre il massimo".

Il futuro? Tah non si sbilancia “Barcellona? Ci sono altre offerte, non solo il Bayern", lasciando in sospeso ogni possibilità. Un affare a parametro zero che potrebbe interessare tanti club. Tra cui, appunto, i nerazzurri.