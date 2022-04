Ospite di 'Calcio Totale' in onda sulla Rai, Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere Stefano, ha parlato della delicata situazione di salute del padre colpito nei giorni scorsi da un'ischemia cerebrale: "In questo momento è stabile ma in coma farmacologico. Ha fatto una TAC nel pomeriggio e non ci sono particolari problemi. L'emorragia di sabato è stata fermata e adesso dobbiamo attendere la ripresa. Ci sono i primi segnali che sono incoraggianti, muove un po' gli occhi e gli arti, ma serve tempo. Il malore è arrivato dal nulla: è iniziato un mal di testa poi è sceso di macchina ed è caduto a terra.