Alessio Tacchinardi interviene oggi con un'intervista sulle pagine di Tuttosport, parlando di Juventus ma indirettamente anche di Milan e Inter. "Ai miei tempi certe prestazioni di quest’anno avrebbero scatenato critiche severe e caterve di fischi - dice Tacchinardo dei sostenitori bianconeri -: i tifosi ti prendevano di mira, adesso riconosco più quel tipo di tifosi al Milan e all’Inter, sembrano diventati juventini per come spingono la loro squadra. Non vorrei un adattamento della tifoseria bianconera, mi sembra che allo Stadium il pubblico sia più tranquillo, invece dovrebbero mettere un po’ di pepe, carica e tensione alla squadra.

Come ripartire? Mentre Inter e MIlan hanno l’ossatura della futura squadra, alla Juve ancora manca. Allegri è stato lasciato solo, servono figure come Del Piero e Giuntoli che portino entusiasmo".