Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi si esprime sulla stagione dell'Inter: "Dal derby in poi l'Inter ha avuto grosse difficoltà e tutti hanno responsabilità. Comunque non è finita, anche se ieri il Milan ha messo un tassello importante. Ora ci sarà l'Atalanta e per il Milan non sarà facile. Se dovesse perdere, l'Inter deve mangiarsi le mani. Mi ha fatto strano che nel momento di assenza di Marcelo Brozovic non è riuscita a trovare alternative".