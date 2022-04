Dopo le neanche troppo 'enigmatiche' parole di Lapo Elkann contro Max Allegri, l'ex juventino Alessio Tacchinardi, intervistato da TMW Radio, nell'analisi della stagione della squadra bianconera è tornato anche sul match perso con l'Inter: "La crescita c'è stata solo di risultati. Kulusevski? Un allenatore deve alzare il livello della propria rosa. Vedere la partita con l'Inter e poi quelle dopo non capisco perché sia così. Allegri ha certe caratteristiche, mi chiedo quanti hanno migliorato il loro valore. Perché Vlahovic non riesce a incastrarsi bene con il gioco della Juventus? Adesso c'è pure tempo per lavorare per le partite, invece si vede confusione in campo. E il primo che subisce questo è Vlahovic".