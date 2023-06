Il ct della Nazionale albanese Sylvinho scherza su Kristjan Asllani dopo la rete d'autore segnata nei giorni scorsi dal centrocampista dell'Inter contro le Far Oer. Nel corso di un'intervista con l'emittente MCN, di fronte all'affermazione del giornalista Gerti Carcani che ha ribattezzato Asllaninho il giocatore dopo la prodezza, Sylvinho ha replicato con un sorriso: "Allora spero che il ct del Brasile non mi chiami per portarmelo via...".