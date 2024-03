"Mi dispiace non aver né vinto né pareggiato stasera. Non ho niente da dire ai giocatori per quello che hanno fatto in campo. Abbiamo giocato con il cuore e i tifosi ci hanno fatto sentire a casa. Dobbiamo trasferire questa energia in partita". Così Sylvinho, ct dell'Albania, dopo il ko di misura incassato dai suoi sul campo della Svezia, in quel di Solna.

"I giocatori sono un po' in ansia perché 23 di loro andranno agli Europei - ha aggiunto l'ex assistente di Mancini all'Inter -. Abbiamo fatto un percorso molto positivo, ottenendo la qualificazione con buone partite. Dobbiamo essere soddisfatti e felici di esserci qualificati all'Europeo. Questa squadra è giovane, giocatori come Asllani e Mitaj stanno facendo esperienza. Abbiamo altri ragazzi come Muçolli e Hoxha che sono agli esordi e possono dare tanto alla Nazionale, questo è il momento di valutare i giocatori. Il risultato è importante, ma non la cosa più importante. Oggi abbiamo fatto un'altra amichevole dopo quella con il Cile, avremmo meritato la vittoria. Oggi abbiamo provato qualcosa di diverso per raggiungere l'obiettivo. Ci è stato negato un rigore, è difficile quando giochi senza VAR perché è così che vanno le cose".