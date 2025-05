La partecipazione di un giocatore albanese alla finale di Champions League tra PSG e Inter rende orgoglioso tutto un popolo e anche un brasiliano, il ct della Nazionale Sylvinho, che ha parlato così dell'esperienza che sta per vivere Kristjan Asllani: "Sono molto contento per il giocatore, mi piace molto, al di là delle sue qualità tecniche - le sue parole in conferenza stampa -. Lui lotta per fare meglio, è venuto qui, ha fatto la migliore Champions League possibile, non ha saltato nemmeno un allenamento. Siamo orgogliosi di lui, anche come Federazione..Spero che assisteremo a una partita molto bella, che secondo me sarà tra le più belle del mondo".