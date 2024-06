Arrivato al Westfalen Stadion insieme al gruppo dell'Albania per la rifinitura in vista del match contro l'Italia, il ct Sylvinho, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha ripercorso i momenti vissuti in Italia al fianco di Roberto Mancini all'Inter: "Io ho imparato tantissimo in Italia, all'Inter e a Coverciano ho vissuto esperienze molto belle. Conoscevo un po' di cose della Spagna e ho fatto un percorso anche in Inghilterra, ma l'Italia mi ha fatto vedere tante cose. Ringrazio Roberto Mancini e il suo staff, il calcio italiano è bello da vedere e si impara tantissimo".