Gregor Kobel è pronto a raccogliere l'eredità di Yann Sommer, che lo scorso 19 agosto ha annunciato il ritiro dalla Nazionale svizzera. "È stata una sua decisione. In queste settimane non abbiamo avuto contatti - ha spiegato il portiere del Borussia Dortmund in conferenza stampa prima della gara con la Danimarca -. Non ho parlato con Yann e dopo la notizia non ho detto nulla in pubblico sull’argomento perché lo rispetto e so bene per quanti anni ha onorato la maglia della Svizzera. Siamo tutti dei professionisti e vorremmo giocare ogni partita. Ho sempre capito il mio ruolo cercando di mettermi al servizio della squadra. Ora sono felice che sia arrivato il mio momento. È un vero onore e sono pronto, c’è un po’ di emozione e nervosismo ma non vedo l'ora di questa sfida. Credo che per un giocatore sia la cosa più importante poter rappresentare la propria Nazione".