Proseguono i contatti tra i vertici della Lega e gli Emirati Arabi Uniti, dove c’è un forte interesse a ospitare la Supercoppa italiana che metterà di fronte i vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia per la stagione 2022/23. Come ricorda Tuttosport, la prossima edizione della manifestazione, quella che avrà protagonisti i vincitori di Scudetto e Coppa Italia di quest’anno e che determinerà l'erede dell'Inter nell'albo d'oro, dovrà essere disputata in Arabia Saudita per completare il contratto che prevedeva tre partite tra Gedda e Riad.