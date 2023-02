Appuntamento alle ore 12 di domani sull'app di Socios per l'avvio dell'asta del pallone con cui Lautaro Martinez ha messo i sigilli sulla vittoria di Riyadh in Supercoppa Italiana nel derby contro il Milan. Prezzo di partenza 600 mila Ssu, col meccanismo dell'asta inversa che farà scendere il prezzo di 25 mila unità ogni 5 minuti fino a che qualcuno non riuscirà a riscattare la sfera del 3-0. Probabile che il prezzo possa superare i 325mila punti Ssu di Dimarco, finora cimelio sportivo più costoso battuto in Italia.